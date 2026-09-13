Gonda News: करनैलगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे विनोद

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रविवार को बाराबंकी में पत्रकारों से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने इस मुलाकात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि विनोद से उनकी मुलाकात हुई थी और पूरा मामला राजनीतिक था। चंद्रशेखर ने हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग भी की। उनके इस बयान के बाद विनोद की राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, राजनीतिक गतिविधियों का हत्या से सीधा संबंध अभी जांच में सामने नहीं आया है।विनोद सोशल मीडिया पर निषाद समाज, आरक्षण और अन्य सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय थे। अयोध्या में सावन के दौरान हुए भोज को लेकर विवाद के बाद उनकी कुछ पोस्ट भी चर्चा में आई थीं। बताया जा रहा है कि हत्या से कुछ घंटे पहले उन्होंने इसी विवाद से संबंधित पोस्ट की थी। उनकी पुराने फेसबुक पोस्ट भी अब पुलिस की जांच के दायरे में हैं।देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने बताया कि करीब तीन माह पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर विनोद को बुलाकर समझाया गया था। परिवार की ओर से पहले भी सोशल मीडिया गतिविधियों के चलते विनोद को धमकियां मिलने की बात कही गई है।