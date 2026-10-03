Gonda News: सुभागपुर विद्युत उपकेंद्र पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला

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शुक्रवार दोपहर दो बजे राहुल शुक्ल, राजा शुक्ल, नूरआलम, राजन, गिरीश और राम स्वरूप समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपकेंद्र पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि कई दिन से बिजली आपूर्ति बाधित है। नलकूप और मोटर बंद होने से पीने और घरेलू जरूरत के पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। जरूरी काम चलाने के लिए लोग 500 से 1000 रुपये तक में जनरेटर किराये पर लेने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली संकट की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ।रात करीब आठ बजे सूचना पर देहात कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद ग्रामीण लौट गए। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना पर कोतवाल को मौके पर भेजा गया था। ग्रामीणों को शांत कराने के बाद आपूर्ति बहाल कराने के लिए बिजली विभाग से समन्वय किया गया है।विद्युतकर्मियों के अनुसार आंधी-बारिश के दौरान सुभागपुर फीडर क्षेत्र में बिजली के 250 से अधिक पोल टूट गए थे। लाइन दुरुस्त करने का काम जारी है। विभाग का दावा है कि अधिकांश गांवों में आपूर्ति बहाल कर दी गई है। अधीक्षण अभियंता सुशील कुमार यादव ने बताया कि जेई और एसडीओ को समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए गए हैं। फोन नहीं उठने पर उपभोक्ता कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।