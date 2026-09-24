Gonda News: महिला अस्पताल में दो आशा कार्यकर्ता भिड़ीं

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कटरा बाजार के अशोकपुर ललईपुरवा निवासी प्रदीप मौर्य अपनी पत्नी को प्रसव के लिए महिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। प्रदीप ने एक आशा कार्यकर्ता पर रुपये मांगने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इसी वजह से वह पत्नी को दूसरी आशा कार्यकर्ता के साथ अस्पताल लेकर आए थे। इसी बात को लेकर दोनों आशा में विवाद व मारपीट हो गई। सीएमएस डॉ. एस दयाल ने बताया कि मामले की रिपोर्ट सीएमओ को भेजी गई है। प्रदीप मौर्य की शिकायत की जांच की जाएगी। (संवाद)

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गोंडा। जिला महिला अस्पताल में बृहस्पतिवार को एक मरीज के इलाज को लेकर दो आशा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गईं। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने सीएमओ को रिपोर्ट भेजी है।