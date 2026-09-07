Gonda News: ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर विवाहिता ने दी थी जान

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उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के बड़नापुर गांव निवासी विनोद गौतम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी 25 वर्षीय बेटी आरती की शादी करीब पांच वर्ष पहले छितौनी गांव निवासी रवि गौतम से हुई थी। आरोप है कि गांव के ही अजय गौतम के पास उनकी बेटी की फोटो थी। वह फोटो दिखाकर आरती को आए दिन परेशान करता था। पिता का आरोप है कि अजय गौतम की हरकतों से परेशान होकर आरती ने पांच सितंबर की शाम ससुराल स्थित कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी।थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि शनिवार देर शाम आरती का शव फंदे से लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हैंगिंग पाया गया है। मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर अजय गौतम के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक संदीप वर्मा को सौंपी गई है।