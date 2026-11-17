विज्ञापन



ग्राम पंचायत मुकुंदपुर के कालिका पुरवा निवासी अर्जुन सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली से महिलाओं को छठ पूजा के लिए घाट ले जा रहे थे। बाबामठ के पास सामने से आए डंपर ने ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सोनी सिंह, वैष्णवी सिंह, प्यारी सिंह और कंचन सिंह घायल हो गईं। विज्ञापन

घटना के बाद अर्जुन सिंह ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष पवन मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को परिजनों के साथ उपचार के लिए भेजा गया। संबंधित वाहनों को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत मुकुंदपुर के कालिका पुरवा निवासी अर्जुन सिंह ट्रैक्टर-ट्रॉली से महिलाओं को छठ पूजा के लिए घाट ले जा रहे थे। बाबामठ के पास सामने से आए डंपर ने ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सोनी सिंह, वैष्णवी सिंह, प्यारी सिंह और कंचन सिंह घायल हो गईं।घटना के बाद अर्जुन सिंह ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष पवन मिश्रा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को परिजनों के साथ उपचार के लिए भेजा गया। संबंधित वाहनों को कब्जे में लेने की कार्रवाई की जा रही है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

उमरी बेगमगंज। छठ पूजा के लिए महिलाओं को घाट ले जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाबामठ के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्रॉली में सवार चार महिलाएं घायल हो गईं, जिनमें तीन को गंभीर चोटें आई हैं।