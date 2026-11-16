Gonda News: जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने की स्वगणना

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जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना के आंकड़े देश और जिले की विकास योजनाओं का आधार बनते हैं। इनके माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं और जनसुविधाओं की बेहतर रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलती है। उन्होंने लोगों से 16 से 30 नवंबर के बीच स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। इसके लिए नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर मोबाइल फोन के माध्यम से घर बैठे अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं।उधर, विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इसमें बीडीओ, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सीडीपीओ, सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। सीडीओ ने बताया कि स्वगणना के माध्यम से नागरिक खुद अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और दी गई जानकारी गोपनीय रहेगी। उन्होंने आमजन से भी इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की।आज प्रधानों और निकाय प्रतिनिधियों की होगी स्वगणनास्वगणना अभियान के दूसरे दिन मंगलवार को ग्रामीण विकास और कृषि विभाग से जुड़े जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की स्वगणना कराई जाएगी। इसमें जिले के सभी 16 विकासखंडों के ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, ग्रामसभा के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी शामिल होंगे।विकासखंडों और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी स्वगणना करेंगे। नगर पालिका परिषद गोंडा, करनैलगंज और नवाबगंज के अध्यक्ष, सभासद और कर्मचारी भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। नगर पंचायतों के अध्यक्षों, सभासदों और कर्मचारियों की भी स्वगणना कराई जाएगी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।