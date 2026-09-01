Gonda News: थायराइड जांच की मशीन खराब, एक्सरे प्लेट भी खत्म

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गोंडा। मेडिकल कॉलेज के क्षेत्रीय निदान केंद्र में थायराइड जांच की मशीन खराब हो गई है। इसी के साथ ही एक्सरे प्लेट भी खत्म हो गई हैं। ऐसे में मरीजों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। मजबूरी में निजी केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन 40-50 लोग थायराइड की जांच कराने जाते हैं। मशीन खराब होने से जांच प्रभावित हो गई है। मरीजों को जांच के लिए अन्य केंद्रों पर भेजा जा रहा है। वहीं, एक्सरे प्लेट उपलब्ध नहीं होने के कारण मोबाइल में फोटो खींचकर काम चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अनिल तिवारी ने बताया कि समस्या के प्रयास किया जा रहा है। (संवाद)