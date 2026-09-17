Gonda News: घर में भरा गंदा पानी, सफाईकर्मी निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 17 Sep 2026 11:26 PM IST
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गोंडा। इटियाथोक के पूरेतिलक गांव में नाली की सफाई न करने पर सफाईकर्मी विजयराज वर्मा को निलंबित कर दिया गया। गांव निवासी पूजा ने 31 अगस्त को जनता दर्शन में डीएम से शिकायत की थी कि नाली बंद होने से गंदा पानी घर में भर रहा है और परिवार के लोग बीमार हो रहे हैं। एडीओ पंचायत के निर्देश के बावजूद सफाई न होने पर प्रभारी डीपीआरओ ने कार्रवाई की। निलंबन अवधि में सफाईकर्मी को जिला मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। मुजेहना के एडीओ पंचायत को जांच अधिकारी बनाया गया है। (संवाद)
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