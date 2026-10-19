Gonda News: मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा

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प्रभु श्रीराम ने बालि के इस प्रश्न का बहुत ही तार्किक और मार्मिक उत्तर देते हुए कहा-‘अनुज बधू, भगिनी, सुत नारी। सुन सठ कन्या सम ये चारी। इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधे कछु पाप न होई।’ अंत में पुत्र अंगद का हाथ थामने की श्रीराम से प्रार्थना करके बालि ने प्राण त्याग दिए। श्रीराम की भूमिका प्रभात पांडेय, लक्ष्मण की आकाश तिवारी, हनुमान की राकेश तिवारी, रावण की काशी ओझा, मेघनाद की अनिल, सुग्रीव की ओम प्रकाश, जामवंत की धनलाल, बालि की लल्ला ओझा व अंगद की भूमिका वीरेंद्र ने निभाई।इसी प्रकार अयाह के कोटरा माता मंदिर में राम-सुग्रीव मित्रता और अशोक वाटिका विध्वंस का मंचन हुआ। श्रीराम ने बालि वध कर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता को अंगूठी दी। बाद में उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी। रावण की सभा में निर्भय होकर प्रभु का संदेश दिया। इस अवसर पर संतोष, लल्ला चौधरी, भोलानाथ, कृष्ण मोहन आदि मौजूद रहे।करनैलगंज। रामलीला महोत्सव में रविवार को मेघनाद वध और सती सुलोचना व सोमवार को अहिरावण वध का मंचन हुआ। लक्ष्मण के बाण से मेघनाद का शीश कटकर रामदल में गिरा। सुलोचना रामदल पहुंचकर सतीत्व का प्रमाण देते हुए कटे शीश से हंसने का अनुरोध करती है। शीश हंसने पर वह उसे लेकर सती हो जाती है। संचालन पंडित रामचरित्र महाराज ने किया। इस अवसर पर अरुण वैश्य, मोहित पांडेय, कामतानाथ वर्मा आदि मौजूद रहे। (संवाद)खरगूपुर। कस्बे की रामलीला में सीता हरण, शबरी उद्धार व हनुमान जी के लंका प्रवेश का मंचन हुआ। शूर्पणखा की नाक कटना और खर-दूषण वध आकर्षण का केंद्र रहा। रावण द्वारा सीता हरण, जटायु उद्धार, शबरी प्रसंग, बालि वध व सीता की खोज का मंचन किया गया। लंका प्रवेश देख दर्शक भावविभोर हो उठे। इस अवसर पर आशीष त्रिपाठी, सूरज, देवराज आदि मौजूद रहे। (संवाद)पसका। सहजौरा स्थित सम्मय माता स्थान पर आयोजित रामलीला में कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया। संरक्षक प्रमोद ने बताया कि ताड़का वध, खर-दूषण वध, धनुष यज्ञ और परशुराम-लक्ष्मण संवाद का मंचन हुआ। शिव धनुष टूटने पर परशुराम के क्रोधित होने और लक्ष्मण के साथ उनके संवाद ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस मौके पर अजय, अनिल, अनंत, निश्चलानंद, तारकेश्वर, शशांक, चंद्र प्रकाश, बबलू, कमल, सत्यदेव आदि मौजूद रहे। (संवाद)