Gonda News: एफआईआर में तत्कालीन एसडीएम का नाम बढ़ाया
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 27 Aug 2026 11:23 PM IST
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तरबगंज। गौहानी गांव में शत्रु संपत्ति हड़पने के आरोप में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने तत्कालीन एसडीएम विश्वमित्र सिंह का नाम बढ़ा दिया है। विश्वमित्र सिंह वर्तमान में सिद्धार्थनगर में तैनात हैं।
सीजेएम कोर्ट के आदेश पर आरआरके तरबगंज, तत्कालीन हलका लेखपाल समेत गौहानी निवासी नरसिंह, ओमप्रकाश, स्वामीनाथ, धौरहराघाट निवासी राजेश कुमार, रामदयाल और सिसई निवासी गीता देवी के खिलाफ जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के अगले दिन वादी अजय पांडेय ने सीजेएम कोर्ट और एसपी से शिकायत कर तत्कालीन एसडीएम का नाम रिपोर्ट से हटाने का आरोप लगाया था। उन्होंने एसडीएम को आरोपी बनाने, धाराएं बढ़ाने और कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र पांडेय ने बताया कि कंप्यूटर पर एफआईआर दर्ज करते समय तत्कालीन एसडीएम का नाम गलती से छूट गया था। लेखक से पूछताछ में भी यही बात सामने आई। रोजनामचा में दाखिले के बाद नाम बढ़ा दिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। (संवाद)
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सीजेएम कोर्ट के आदेश पर आरआरके तरबगंज, तत्कालीन हलका लेखपाल समेत गौहानी निवासी नरसिंह, ओमप्रकाश, स्वामीनाथ, धौरहराघाट निवासी राजेश कुमार, रामदयाल और सिसई निवासी गीता देवी के खिलाफ जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के अगले दिन वादी अजय पांडेय ने सीजेएम कोर्ट और एसपी से शिकायत कर तत्कालीन एसडीएम का नाम रिपोर्ट से हटाने का आरोप लगाया था। उन्होंने एसडीएम को आरोपी बनाने, धाराएं बढ़ाने और कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। विवेचक उपनिरीक्षक जितेंद्र पांडेय ने बताया कि कंप्यूटर पर एफआईआर दर्ज करते समय तत्कालीन एसडीएम का नाम गलती से छूट गया था। लेखक से पूछताछ में भी यही बात सामने आई। रोजनामचा में दाखिले के बाद नाम बढ़ा दिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। (संवाद)
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