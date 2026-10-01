Gonda News: सीएचसी गेट पर कराहता रहा बुजुर्ग, नहीं ली सुध
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 01 Oct 2026 11:53 PM IST
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परसपुर। ठकुरापुर के सूर्यबली पुरवा निवासी सुंदरलाल ने बताया कि बृहस्पतिवार को उनके पिता हरीलाल (75) सीएचसी में इंजेक्शन लगवाने के बाद लौट रहे थे। मुख्य गेट से निकलते ही उन्हें अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़े। काफी देर तक वह गेट के पास लेटे रहे। सीएचसी कर्मियों की आवाजाही के बावजूद किसी ने उनकी मदद नहीं की। सीएचसी अधीक्षक डॉ. लवकेश शुक्ल ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। यह गंभीर प्रकरण है। जांच कर जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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