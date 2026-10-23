Gonda News: डांडिया और सिंदूर खेला की धूम

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मुख्य अतिथि डॉ. अनीता मिश्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अश्वनी राज की शानदार एंकरिंग ने समां बांध दिया। वरदान मल्होत्रा और तान्या को बेस्ट कपल ऑफ द डांडिया सिंदूर खेला, रश्मि श्रीवास्तव को बेस्ट एंटरटेनिंग वुमन और प्रशांत तिवारी को बेस्ट एंटरटेनर मेल पर्सन के पुरस्कार से सम्मानित किया गया।कार्यक्रम स्थल पर मोमबत्तियों और हस्तनिर्मित वस्तुओं के स्टॉल भी लगाए गए। सिमरन ने अतिथियों को मोमबत्तियों के आकर्षक गिफ्ट पैक भेंट किए। आयोजन में सत्यम श्रीवास्तव, कपीश्वर अग्रवाल, फाल्गुनी सिन्हा और सुमित आदित्य का सहयोग रहा। रॉबिन सिंधी और विक्की तिवारी ने भी आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में बीएसए अमित सिंह, डीआईओएस डॉ. रामचंद्र, उमेश शाह, अनिल मित्तल, उर्मिला पांडेय, रवि रस्तोगी सहित अन्य शामिल रहे।