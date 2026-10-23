Gonda News: भरत मिलाप देख भावुक हुए श्रद्धालु

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गुड़ाही बाजार स्थित श्री रामलीला भवन से कार्यक्रम शुरू हुआ। श्रीराम, लक्ष्मण व माता सीता के विमान के साथ 25 से अधिक देवी-देवताओं की आकर्षक झांकियां निकाली गईं। शोभायात्रा मेहंदी हाता, बजरंग नगर व नचनी होते हुए गाड़ी बाजार पहुंची। रास्ते में श्रद्धालुओं ने स्वागत कर आरती उतारी। भगवान का विमान राधा-कृष्ण मंदिर तथा व्यापारी अशोक सिंघानिया के यहां पहुंचा, जहां प्रसाद वितरित हुआ। इसके बाद झांकियां कार्यक्रम स्थल पहुंचीं।मंच पर श्रीराम और भरत का मिलन देखकर कई श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। मद्रास और राजस्थान से आए कलाकारों ने भजनों व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। मद्रास की नृत्य नाटिका आकर्षण का केंद्र रही। भोर तीन बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। इस अवसर पर मोहित पांडेय, अशोक सिंघानिया, अंकित जायसवाल, घनश्याम तिवारी, रितेश सोनी, रामचरित्र महाराज, विश्वनाथ शाह, कामता नाथ वर्मा, सुरेश पुरवार, अवधेश आदि मौजूद रहे। (संवाद)