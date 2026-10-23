Gonda News: विद्याज्ञान के लिए 234 आवेदन, छह ब्लॉकों में दहाई भी नहीं

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राज्य स्तर से मिले आंकड़ों के अनुसार, बभनजोत में सबसे कम दो आवेदन आए हैं। हलधरमऊ में तीन, कटरा बाजार और पंडरी कृपाल में चार-चार, नवाबगंज में छह और वजीरगंज में सात आवेदन हुए हैं।करनैलगंज में सबसे अधिक 35 आवेदन हुए हैं। रुपईडीह में 25, मनकापुर में 22, मुजेहना में 21 और तरबगंज में 19 आवेदन आए हैं। छपिया और इटियाथोक में 18-18, बेलसर और परसपुर में 17-17 तथा झंझरी में 16 आवेदन दर्ज किए गए हैं।बीएसए ने स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एसआरजी) और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) को अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम 100-100 छात्र-छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन कराने का लक्ष्य दिया है। परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी पात्र बच्चों और उनके अभिभावकों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा छह में प्रवेश के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 29 नवंबर को प्रस्तावित है।