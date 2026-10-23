Gonda News: प्रेमिका से विवाद के बाद पोस्ट किया आत्महत्या की धमकी का वीडियो

विज्ञापन



सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर आत्महत्या से संबंधित कोई पोस्ट या वीडियो दिखाई देने पर गंभीरता से लें और तत्काल पुलिस को सूचना दें। मानसिक तनाव या परेशानी की स्थिति में परिजनों, मित्रों अथवा सहायता सेवाओं से संपर्क करें। समय पर सहयोग से किसी की जान बचाई जा सकती है।

विज्ञापन

गोंडा। प्रेमिका से विवाद और बातचीत बंद होने पर एक युवक ने सोशल मीडिया पर आत्महत्या से संबंधित वीडियो पोस्ट कर दिया। मेटा से अलर्ट मिलने पर सक्रिय हुई धानेपुर पुलिस ने युवक से संपर्क कर काउंसिलिंग की और उसे दोबारा ऐसी पोस्ट न करने की सलाह दी। एसओ विपुल पांडेय के अनुसार, धानेपुर क्षेत्र के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर आत्महत्या से संबंधित वीडियो पोस्ट किया था। मेटा से सूचना मिलने पर पुलिसकर्मियों ने तत्काल उससे संपर्क कर पूछताछ की। युवक ने बताया कि प्रेमिका से विवाद और बातचीत बंद होने के कारण उसने वीडियो पोस्ट किया था। उसने किसी अन्य परेशानी से इन्कार किया। पुलिस ने युवक को समझाते हुए इस तरह की पोस्ट से बचने की सलाह दी। युवक ने गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी वीडियो पोस्ट न करने और आत्महत्या जैसा कदम न उठाने का मौखिक आश्वासन दिया।