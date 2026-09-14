Gonda News: अलर्ट रहा प्रशासन, पूरी रात डटे रहे अफसर

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डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि कजरी तीज पर जिले में करीब 20 लाख कांवड़ियों ने जलाभिषेक किया। व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए शहर से करनैलगंज स्थित सरयू पुल तक बनाए गए पहले जोन की प्रभारी सीआरओ रिंकी जायसवाल थीं। पृथ्वीनाथ मंदिर से आर्यनगर होते हुए करनैलगंज तक बनाए गए दूसरे जोन का प्रभारी एडीएम को बनाया गया था। दोनों जोन में आठ-आठ सेक्टर बनाए गए थे।सरयू घाटों और प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग के साथ प्रकाश और सफाई की व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर गोताखोर तैनात रहे। मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई। कांवड़ मार्गों पर भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। एसपी अभिषेक ने विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।