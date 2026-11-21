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प्रवाचक ने कहा कि भक्ति यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा भी है। विश्वामित्र के प्रसंग का वर्णन करते हुए बताया कि मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ में बाधा डालते थे। व्रत के कारण वे राक्षसों को श्राप नहीं दे सकते थे। इसलिए वे श्रीराम और लक्ष्मण को साथ ले जाने के लिए अयोध्या पहुंचे।उन्होंने बताया कि विश्वामित्र के आने की सूचना पर राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया और चारों पुत्रों से ऋषि के चरणों में प्रणाम कराया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने की इच्छा जताई तो दशरथ असहज हो गए। उन्होंने धन, भूमि, गाय और यहां तक कि अपने प्राण देने की बात कही लेकिन राम को साथ भेजने से मना कर दिया। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर दशरथ ने भारी मन से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने की अनुमति दी।प्रवाचक ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही संतों के प्रति सम्मान और प्रणाम करने के संस्कार डालने चाहिए। इस दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव, सतुआ महाराज, आलोक दास महाराज, डॉ. राजकुमार दास, अवधेश महाराज, डॉ. ओएन पांडेय, आशीष त्रिपाठी, राजेश दूबे, ओमप्रकाश तिवारी और कृपाशंकर शुक्ल सहित अन्य मौजूद रहे।