Gonda News: निलंबित दरोगा को फिर मिला चौकी का प्रभार
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 01 Oct 2026 12:52 AM IST
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गोंडा। विनोद साहनी हत्याकांड में मंत्री के धरने के बाद लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए दरोगा कमल शंकर चतुर्वेदी को फिर चौकी प्रभारी बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने उन्हें भंभुआ चौकी का प्रभारी नियुक्त किया है। निलंबन के बाद दोबारा जिम्मेदारी मिलने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
परसपुर के रेक्सड़िया गांव निवासी व्यवसायी विनोद साहनी की फेसबुक पोस्ट को लेकर कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। आरोप है कि 9 सितंबर की रात दुकान से घर लौटते समय रास्ते में उन पर लाठी-डंडे और भाले से हमला किया गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन देर रात उनकी मौत हो गई।
घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ और गोंडा में धरना दिया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। सीओ आनंद राय ने बताया कि तैनाती की जानकारी मिली है।
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परसपुर के रेक्सड़िया गांव निवासी व्यवसायी विनोद साहनी की फेसबुक पोस्ट को लेकर कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। आरोप है कि 9 सितंबर की रात दुकान से घर लौटते समय रास्ते में उन पर लाठी-डंडे और भाले से हमला किया गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन देर रात उनकी मौत हो गई।
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घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ और गोंडा में धरना दिया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। सीओ आनंद राय ने बताया कि तैनाती की जानकारी मिली है।
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