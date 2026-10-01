Gonda News: निलंबित दरोगा को फिर मिला चौकी का प्रभार

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परसपुर के रेक्सड़िया गांव निवासी व्यवसायी विनोद साहनी की फेसबुक पोस्ट को लेकर कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। आरोप है कि 9 सितंबर की रात दुकान से घर लौटते समय रास्ते में उन पर लाठी-डंडे और भाले से हमला किया गया। गंभीर हालत में उन्हें लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां अगले दिन देर रात उनकी मौत हो गई।घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने लखनऊ और गोंडा में धरना दिया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तत्कालीन थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी समेत तीन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया था। सीओ आनंद राय ने बताया कि तैनाती की जानकारी मिली है।