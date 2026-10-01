Gonda News: खंभों की कमी बनी आपूर्ति बहाली में बाधा

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विद्युत भंडार खंड के एक्सईएन पीसी राम ने बताया कि अब तक 8051 खंभों की मांग मिली है। अवर अभियंताओं की मांग पर 1500 से अधिक खंभे उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्टोर में फिलहाल 200 से 250 खंभे हैं। अयोध्या, बहराइच और बड़हलगंज से भी खंभे मंगाए जा रहे हैं।देवीपाटन जोन के मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने बताया कि चार पावर हाउस को छोड़कर सभी चालू हो गए हैं। बृहस्पतिवार रात तक देवीपाटन मंडल के सभी 114 उपकेंद्रों की आपूर्ति बहाल करने का लक्ष्य है। इसके बाद एलटी लाइनों की मरम्मत कर गांवों में आपूर्ति शुरू कराई जाएगी।