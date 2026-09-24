Gonda News: 26, 27 व 28 को गोंडा-मनकापुर रूट की कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त

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55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी ट्रेन 26 और 27 सितंबर को तथा 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी ट्रेन 27 और 28 सितंबर को निरस्त रहेगी। 55091 गोंडा-सीतापुर सिटी सवारी ट्रेन 26 और 27 सितंबर तथा 55092 सीतापुर सिटी-गोंडा सवारी ट्रेन 27 और 28 सितंबर को नहीं चलेगी। मनकापुर से चलने वाली 64217 मनकापुर-अयोध्या कैंट मेमू और 64223 मनकापुर-अयोध्या धाम मेमू 26 सितंबर को निरस्त रहेंगी। 64218 अयोध्या कैंट-मनकापुर और 64219 मनकापुर-अयोध्या कैंट मेमू 27 सितंबर को निरस्त रहेंगी।64220 अयोध्या कैंट-मनकापुर और 64224 अयोध्या धाम-मनकापुर मेमू 26 सितंबर को नहीं चलेंगी। 14233 प्रयागराज संगम-मनकापुर एक्सप्रेस 25 सितंबर को मनकापुर के बजाय अयोध्या धाम तक जाएगी। 14234 मनकापुर-प्रयागराज संगम 26 सितंबर को अयोध्या धाम से चलेगी। इसी तरह 14231 प्रयागराज संगम-बस्ती और 14232 बस्ती-प्रयागराज संगम की यात्रा भी अयोध्या धाम तक सीमित रहेगी।पूर्वाेत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 सितंबर को गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर होकर चलेगी। 12565 दरभंगा-नई दिल्ली, 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर, 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत, 19726 दरभंगा-खातीपुरा अमृत भारत, 15273 रक्सौल-आनंद विहार और 12556 बठिंडा-गोरखपुर भी गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर मार्ग से चलेंगी। 22549 गोरखपुर-प्रयागराज वंदेभारत 27 सितंबर को मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी। अयोध्या धाम में इसका ठहराव नहीं होगा। 15561 दरभंगा-गोमतीनगर भी 26 सितंबर को मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी होकर चलेगी और अयोध्या धाम व अयोध्या कैंट में नहीं रुकेगी। 14674 अमृतसर-जयनगर, 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़, 15707 कटिहार-अमृतसर और 14673 जयनगर-अमृतसर समेत कई ट्रेनों को गोंडा के बजाय दूसरे मार्ग से चलाया जाएगा।