Gonda News: दौड़ में सर्वेश व कोमल अव्वल

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गोंडा। जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में शनिवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग के जनपदीय एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लंबी कूद में अमर सिंह प्रथम, सक्षम सोनकर द्वितीय व गौतम निषाद तृतीय स्थान पर रहे। चक्रक्षेपण में आकाश पहले, विपुल मणि तिवारी दूसरे और अर्जुन तीसरे स्थान पर रहे। 800 मीटर दौड़ में सर्वेश कुमार पटेल ने पहला, अखिलेश यादव ने दूसरा व बृजेश यादव ने तीसरा स्थान हासिल किया। बालिका वर्ग की 600 मीटर दौड़ में कोमल यादव प्रथम, प्रेमवती द्वितीय व वंदना वर्मा तृतीय रहीं। चक्रक्षेपण में अर्चना पहले, आकाक्षा दूसरे व सानिया तीसरे स्थान पर रहीं। (संवाद)