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Gonda News: पीईटी अभ्यर्थियों के लिए रोडवेज ने लगाईं 20 बसें

Fri, 23 Oct 2026 11:10 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 23 Oct 2026 11:10 PM IST
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Roadways deploys 20 buses for PET candidates
गोंडा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) के अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने तैयारी पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र वाले जिलों तक पहुंचाने और वापसी के लिए 20 बसें लगाई गई हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जमीला खातून ने बताया कि पीईटी 25 और 30 अक्तूबर तथा एक नवंबर को होगा। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 20 बसों की व्यवस्था की गई है। ये बसें गोंडा से मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बस्ती और बहराइच के मार्गों पर संचालित होंगी। बस्ती से बहराइच के लिए भी बसें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को आवागमन में परेशानी न हो, इसके लिए चालकों और परिचालकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। (संवाद)
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