Gonda News: महिलाओं में बढ़ रहा शुगर और मोटापे का खतरा

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सर्वे के मुताबिक, 15 से 49 वर्ष की 24.8 फीसदी महिलाएं मोटापे की श्रेणी में हैं। एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 17.5 फीसदी था। यानी पांच साल में इसमें 7.3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई। दूसरी तरफ 24.9 फीसदी महिलाएं सामान्य से कम वजन की भी मिलीं। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य में एक तरफ कुपोषण तो दूसरी तरफ बढ़ते वजन की दोहरी चुनौती सामने आती है।सर्वे में 8.9 फीसदी महिलाओं का ब्लड शुगर 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक दर्ज किया गया। पांच साल पहले यह 3.7 फीसदी था। 8.1 फीसदी महिलाओं का ब्लड शुगर 141 से 160 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच मिला, जो पहले 3.6 फीसदी था। रक्तचाप के मामले में तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर हुई है। 11.1 फीसदी महिलाओं का रक्तचाप 140/90 एमएमएचजी या इससे अधिक पाया गया अथवा वे बीपी नियंत्रित करने की दवा ले रही थीं। एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 22.9 फीसदी था। गंभीर रूप से बढ़े रक्तचाप वाली महिलाओं का प्रतिशत भी 6.1 से घटकर 3.5 हुआ है।सीएचसी मुजेहना की अधीक्षक डॉ. सुमन मिश्रा का कहना है कि अधिक वजन वाली महिलाओं को तला-भुना, अत्यधिक मीठा और ज्यादा कैलोरी वाला भोजन कम करने के साथ नियमित शारीरिक गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। कम वजन वाली महिलाओं को भोजन की मात्रा के साथ उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। दाल, दूध-दही, अंडा या उपलब्ध प्रोटीन स्रोत, हरी सब्जियां, फल और अनाज को संतुलित तरीके से भोजन में शामिल करना उपयोगी है।महिला अस्पताल में साथिया क्लीनिक की काउंसिलर शमा का कहना है कि महिलाओं को अपनी सेहत को लेकर भी निर्णय लेने की आदत विकसित करनी चाहिए। घर के अन्य सदस्यों की जांच के साथ महिलाएं भी अपना रक्तचाप, ब्लड शुगर और वजन नियमित रूप से जांचें। किसी जांच में असामान्य परिणाम आने पर खुद दवा शुरू करने के बजाय चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए।