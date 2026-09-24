Gonda News: एमबीबीएस के पहले बैच का परिणाम जारी

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गोंडा। गोंडा मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस के पहले बैच का परीक्षा परिणाम जारी हो गया है। विद्यार्थियों ने तीनों प्रमुख विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। बायोकेमेस्ट्री विषय में परिणाम शत-प्रतिशत रहा। इसमें परीक्षा देने वाले सभी 84 विद्यार्थी सफल हुए। फिजियोलॉजी में 96.38 प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। एनाटॉमी विभाग का परिणाम 89.87 प्रतिशत रहा। प्रधानाचार्य डॉ. बीना सिंह ने बताया कि पहले बैच के परीक्षा परिणाम को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन और विद्यार्थियों में उत्साह है। सीएमएस डॉ. अनिल तिवारी, एमएस डॉ. आफताब आलम, डॉ. अनिल वर्मा सहित अन्य ने विद्यार्थियों को बधाई दी है। (संवाद)