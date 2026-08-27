Gonda News: फर्जी चेक से भुगतान मामले में रिपोर्ट दर्ज

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शिकायतकर्ता रऊफुर्रहमान के मुताबिक उसका भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता है। आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाला रशीद उसके साथ काम करने लगा। इसी दौरान उसने भरोसे में लेकर कुछ चेक अपने पास रख लिए। वर्ष 2022 में आरोपी ने कुछ चेक गुम होने की बात कहकर उनका भुगतान रुकवा दिया। आरोप है कि इसके बावजूद बाद में वर्ष 2024 और 2026 में पुराने चेकों में से एक-एक चेक बैंक में लगाकर भुगतान कराने का प्रयास किया गया।इस संबंध में शिकायतकर्ता को आठ जुलाई को नोटिस भी भेजा गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वर्ष 2025 में खाता दोबारा चालू कराने के नाम पर आरोपी ने उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो और स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर भी ले लिए। आरोप है कि इनका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी रशीद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।