Gonda News: बाढ़ प्रभावित 200 परिवारों को बांटी राहत किट

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करनैलगंज। तहसील क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव गौरा सिंहनापुर में बृहस्पतिवार को राहत सामग्री वितरित की गई। क्षेत्रीय भाजपा विधायक अजय सिंह ने गांव पहुंचकर करीब 200 बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत किट बांटी। इस दौरान विधायक ने प्रभावित परिवारों से उनकी समस्याएं जानीं। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि बाढ़ की स्थिति में सरकार और प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री और अन्य जरूरी सुविधाएं पहुंचाने को कहा। एसडीएम कुमार सत्यमजीत ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। तहसीलदार डॉ. शैलेंद्र सिंह, नायब तहसीलदार विकास राज, राजस्व निरीक्षक संजय शुक्ल, लेखपाल विकास सिंह समेत राजस्व विभाग की टीम मौजूद रही। (संवाद)