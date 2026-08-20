Gonda News: वाहन की टक्कर से रेलकर्मी की मौत

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इसके बाद देर शाम सब्जी लेने पैदल ही भार्गव काॅलोनी की तरफ गए। उसी समय अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल हो गए थे। रिश्तेदार जितेंद्र कुमार ने बताया कि हरिशंकर को मेडिकल काॅलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। (संवाद)

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झंझरी। नगर कोतवाली क्षेत्र की आवास विकास काॅलोनी निवासी रेलकर्मी हरिशंकर (45) की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। वह रेलवे में सीनियर टेक्नीशियन थे। बुधवार को वह ड्यूटी करके घर लौटे।