Gonda News: नकहरा की ओर बढ़ा बाढ़ का पानी

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उपजिलाधिकारी कुमार सत्यमजीत ने बताया कि सरयू का पानी नाले से होकर नकहरा की ओर आ रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है। बांध और नदी के बीच रहने वाले ग्रामीणों के लिए शरणार्थी स्थल पर रहने की व्यवस्था की गई है। बृहस्पतिवार को प्रशासन की ओर से बाढ़ प्रभावित करीब 200 परिवारों को राहत किट वितरित की गई।केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे एल्गिन ब्रिज पर सरयू का जलस्तर 106.480 मीटर दर्ज किया गया। खतरे का निशान 106.070 मीटर है। इस तरह नदी खतरे के निशान से 41 सेंटीमीटर ऊपर है। बुधवार शाम जलस्तर घटकर 106.430 मीटर पहुंच गया था, लेकिन बृहस्पतिवार सुबह फिर पांच सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि नदी में पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है। बुधवार को कुल डिस्चार्ज 3,33,866 क्यूसेक था, जो बृहस्पतिवार सुबह घटकर 3,16,927 क्यूसेक रह गया। सुबह गिरिजा बैराज से 1,70,505, शारदा से 1,46,172 और सरयू बैराज से 250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बाढ़ खंड के सहायक अभियंता पंकज कुमार आर्य ने बताया कि डिस्चार्ज में कमी आने के कारण जलस्तर में भी गिरावट की संभावना है।