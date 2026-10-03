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Gonda News: नदी में कूदी महिला को पुलिस ने बचाया

Sat, 03 Oct 2026 11:13 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 03 Oct 2026 11:13 PM IST
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Police rescued a woman who jumped into the river
खोड़ारे। सबना निवासी लालमन वर्मा की बेटी शालू (32) शनिवार सुबह घारीघाट पुल से नदी में कूद गई। मौके पर पहुंचे मुख्य आरक्षी संदीप चौधरी ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और ग्रामीणों की मदद से उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। लालमन ने बताया कि बेटी मायके में ही रहती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इलाज चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक ज्ञान सिंह ने बताया कि महिला को प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया है। (संवाद)
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