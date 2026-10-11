Gonda News: साइबर अपराधियों को सिमकार्ड बेचने वाला गिरफ्तार

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सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि देहात कोतवाली क्षेत्र के ठठिया मठिया निवासी अजय कुमार सिंह सिम का अधिकृत विक्रेता था। वह सिम खरीदने या पोर्ट कराने आने वाले ग्राहकों से सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर एक से अधिक बार फेस केवाईसी कराता था। इसके बाद ग्राहक को एक सिम देने के साथ दोबारा कराई गई केवाईसी का दुरुपयोग कर दूसरा सिम भी सक्रिय कर लेता था। जांच में फोटो एडिट कर फर्जी आधार कार्ड तैयार करने और दूसरे ग्राहकों की फेस आईडी का दुरुपयोग करने की बात भी सामने आई है।उन्होंने बताया कि आरोपी इन सिम कार्डों को साइबर अपराधियों तक पहुंचाता था। इसके बदले उसे साइबर ठगी की रकम का 25 प्रतिशत कमीशन नकद या कोरिअर से मिलता था। उसके द्वारा जारी सिम कार्डों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें मिलने के बाद जांच शुरू हुई थी। इस मामले में देहात कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दिवाकर को सेवरहा तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय भेज दिया है। वहीं, अजय कुमार सिंह के खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है।इनसेटम्यूल खाते से दो लोगों को 5.04 लाख की चपतखरगूपुर क्षेत्र के सेवरही सेवरहा निवासी दिवाकर शुक्ल के केनरा बैंक के खाते और उससे जुड़े मोबाइल नंबरों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में साइबर अपराध की दो शिकायतें दर्ज मिली थीं। जांच में बैंक खाते का इस्तेमाल साइबर अपराध से प्राप्त धनराशि के लेनदेन के लिए म्यूल खाते के रूप में किए जाने की बात सामने आई। पुलिस के अनुसार, दोनों शिकायतकर्ताओं को कुल करीब 5.04 लाख रुपये की चपत लगाई गई थी।