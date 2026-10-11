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Gonda News: 33 करोड़ से चार चौराहों पर लगेंगी ट्रैफिक लाइटें

Sun, 11 Oct 2026 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:36 PM IST
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Traffic lights to be installed at four intersections at a cost of 33 crore
गोंडा। शहर के सुनियोजित और आधुनिक विकास के लिए जिला प्रशासन ने 33 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। नवयुग पालिका योजना के तहत पांच साल में यातायात व्यवस्था सुधारने, पार्कों के सुंदरीकरण, सार्वजनिक सुविधाओं के विकास और नगर पालिका की आय बढ़ाने से जुड़े कार्य प्रस्तावित हैं। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कार्ययोजना शासन को भेज दी है।
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नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संतराम ने बताया कि बड़गांव, एलबीएस, अंबेडकर और गुरुनानक चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए तीन स्थानों पर हैवी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए विकास भवन, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय और मनकापुर बस स्टॉप के पास जगह चिह्नित की गई है। यहां ई रिक्शा सहित दोपहिया और चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
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पांच पार्कों का होगा सुंदरीकरण
हाउसिंग कॉलोनी स्थित चिल्ड्रेन पार्क, चेतना पार्क और क्रांति उपवन का सुंदरीकरण कराया जाएगा। मेवातियान स्थित फुरकानिया और सर्किट हाउस के पास नए पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। गांधी पार्क स्थित टाउनहाॅल का भी कायाकल्प किया जाएगा। यहां प्रोजेक्टर समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा नया मैरिज हॉल बनाने की योजना है।
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चुंगी गोदाम के पास बनेगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
चुंगी गोदाम के पास खाली जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव है। यहां दुकानों के साथ पार्किंग की सुविधा भी होगी। इसके अलावा नगर पालिका परिषद का नया कार्यालय भवन बनाया जाएगा। शहर में जलनिकासी की समस्या दूर करने के लिए बड़े नाले का निर्माण भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है।
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