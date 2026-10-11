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Gonda News: सांप के काटने से मजदूर की मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:33 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:33 PM IST
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Labourer dies of snakebite
मुजेहना। ग्राम पंचायत पूरे हांड़ा निवासी अमरनाथ यादव (65) को शनिवार रात घर में सोते समय सांप ने काट लिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अमरनाथ की पत्नी का 20 वर्ष पहले निधन हो चुका है। वह नेत्रहीन बड़े भाई दीनानाथ के साथ रहते थे। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। कोलकाता में मजदूरी करने वाला बेटा डिप्टी घर के लिए रवाना हो गया है। रविवार को परिजनों ने पुलिस से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। सीओ सदर अभिषेक दवाच्या ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। (संवाद)
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