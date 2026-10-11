Gonda News: गोंडा-तुलसीपुर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:34 PM IST
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गोंडा। नवरात्र मेले में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे गोंडा से तुलसीपुर के बीच अनारक्षित मेला विशेष ट्रेन चलाएगा। ट्रेन का संचालन रविवार से शुरू हो गया, जो 25 अक्तूबर तक गोंडा से और 12 से 26 अक्तूबर तक तुलसीपुर से प्रतिदिन किया जाएगा। दोनों ओर से 15-15 फेरे लगाए जाएंगे। 05078 गोंडा-तुलसीपुर मेला स्पेशल गोंडा से रात 11:30 बजे रवाना होगी। यह सुभागपुर, इटियाथोक, भवानीपुर कलां, बलरामपुर, झारखंडी, गैंजहवा, कौवापुर और लक्ष्मनपुर होते हुए रात 01:55 बजे तुलसीपुर पहुंचेगी। वापसी में 05077 तुलसीपुर-गोंडा मेला स्पेशल रात 03:10 बजे तुलसीपुर से चलेगी और सुबह पांच बजे गोंडा पहुंचेगी। रास्ते में यह लक्ष्मनपुर, कौवापुर, गैंजहवा, झारखंडी, बलरामपुर, भवानीपुर कलां, इटियाथोक और सुभागपुर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन में डेमू के आठ अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। (संवाद)
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