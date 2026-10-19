Gonda News: कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 19 Oct 2026 10:58 PM IST
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गोंडा। शारदीय नवरात्र में सोमवार को मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना के लिए देवी मंदिरों और दुर्गापूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह हवन-पूजन हुआ। भक्तों ने कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया और दान-दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया।
शहर के पटेल नगर में बाल गोपाल सेवा समिति के अध्यक्ष विवेकमणि श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूजा-अर्चना की गई। यहां 30 वर्षों से दुर्गापूजा का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में प्रदीप सिंह, सूर्यांश मणि, सुनील सिंह, शानू जायसवाल, राहुल नाग, कुलदीप बरवार, उज्ज्वल जायसवाल आदि शामिल रहे।
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पंडालों में दिनभर पूजन-अर्चन और हवन का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां डालकर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद कन्याओं को पूड़ी, सब्जी, हलुआ, चना आदि पकवान खिलाए। उन्हें नकदी व उपहार देकर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया।
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शहर के पटेल नगर में बाल गोपाल सेवा समिति के अध्यक्ष विवेकमणि श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूजा-अर्चना की गई। यहां 30 वर्षों से दुर्गापूजा का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में प्रदीप सिंह, सूर्यांश मणि, सुनील सिंह, शानू जायसवाल, राहुल नाग, कुलदीप बरवार, उज्ज्वल जायसवाल आदि शामिल रहे।
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शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पंडालों में दिनभर पूजन-अर्चन और हवन का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां डालकर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद कन्याओं को पूड़ी, सब्जी, हलुआ, चना आदि पकवान खिलाए। उन्हें नकदी व उपहार देकर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया।
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