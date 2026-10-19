Gonda News: कन्याओं का पूजन कर लिया आशीर्वाद

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शहर के पटेल नगर में बाल गोपाल सेवा समिति के अध्यक्ष विवेकमणि श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूजा-अर्चना की गई। यहां 30 वर्षों से दुर्गापूजा का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम में प्रदीप सिंह, सूर्यांश मणि, सुनील सिंह, शानू जायसवाल, राहुल नाग, कुलदीप बरवार, उज्ज्वल जायसवाल आदि शामिल रहे।शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पंडालों में दिनभर पूजन-अर्चन और हवन का सिलसिला चलता रहा। श्रद्धालुओं ने हवन में आहुतियां डालकर सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद कन्याओं को पूड़ी, सब्जी, हलुआ, चना आदि पकवान खिलाए। उन्हें नकदी व उपहार देकर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया।