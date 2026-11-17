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सुंदरीकरण कार्य के दौरान प्रतिमा को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए नगर पालिका ने 14 और 15 नवंबर की रात उसे हटवाकर सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया था। प्रतिमा हटाए जाने को लेकर नगर पालिका परिषद की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की गई है। इसमें बताया गया है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिमा को अस्थायी रूप से हटाया गया है। जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण का काम पूरा होने के बाद उसे फिर से चौराहे पर स्थापित कर दिया जाएगा।नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संतराम ने बताया कि जिलाधिकारी की स्वीकृति के बाद 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत चौराहे के जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के लिए 30 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी धनराशि से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष उजमा राशिद ने बताया कि काम पूरा होने के बाद चौराहा भव्य और आकर्षक नजर आएगा। इसे आधुनिक और बेहतर स्वरूप देने की योजना है।