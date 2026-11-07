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Gonda News: केबिल नहीं बदलने पर एक्सईएन-एसडीओ को नोटिस

Sat, 07 Nov 2026 11:18 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:18 PM IST
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Notice to XEN-SDO for not changing the cable
गोंडा। धानेपुर में जर्जर भूमिगत केबल बदलने में लापरवाही पर मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ ने अधिशासी अभियंता संजय कुमार और उपखंड अधिकारी शेषमणि त्रिपाठी को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा है। दरअसल एक सप्ताह पहले नया केबल उपलब्ध कराया गया था लेकिन अधिकारियों ने इसे नहीं बदला। दीपावली पर इसी केबल में फाॅल्ट से 15 घंटे बिजली गुल रही। (संवाद)
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15 तक 24 घंटे आपूर्ति के निर्देश

देवीपाटन जोन में बिजली व्यवस्था की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। छह से 15 नवंबर तक तीन पालियों में अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 8004916771 और 8004916772 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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