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Gonda News: अजगर के हमले में राष्ट्रीय पक्षी की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:15 PM IST
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तरबगंज के रानीपुर छीटिक पुरवा में मृत मोर। -संवाद
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तरबगंज। रानीपुर छीटिक पुरवा में रविवार को खेत में घूम रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर को अजगर ने अचानक जकड़ लिया। इससे उसकी मौत हो गई। अजगर के निगल पाने से पहले ग्रामीणों ने देख लिया। उन्होंने किसी तरह अजगर को वहां से भगाया। रेंजर रज्जनलाल ने बताया कि वन विभाग की टीम ने राष्ट्रीय पक्षी का अंतिम संस्कार करा दिया है। (संवाद)
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