Gonda News: प्रदर्शनी में दिया स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार का संदेश

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बीए प्रथम वर्ष और एमए प्रथम वर्ष की छात्राओं ने अनाज, मोटे अनाज (मिलेट्स), दाल, हरी सब्जियों और अन्य पौष्टिक सामग्री से व्यंजन तैयार किए। आटा और गेहूं का हलुआ, उबले चने, उबले मटर, मिलेट्स और हरी सब्जियों से बने व्यंजन प्रदर्शनी में आकर्षण का केंद्र रहे। प्रबंधतंत्र की सदस्य दीपाली मोदी, गुंजन शाह और पूजा छाबड़ा ने छात्राओं से संवाद किया और पोषक तत्वों से जुड़े सवाल पूछे। छात्राओं ने उनके जवाब दिए। अतिथियों ने उनके ज्ञान और प्रस्तुतीकरण की सराहना की। प्राचार्य डॉ. आरती श्रीवास्तव, रंजना बंध, सुषमा सिंह, सुनीता मिश्रा आदि मौजूद रहीं। (संवाद)

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गोंडा। सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग में सोमवार को पौष्टिक एवं संतुलित आहार पर प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें छात्राओं ने विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से ‘स्वस्थ महिला, स्वस्थ परिवार’ का संदेश दिया।