Gonda News: टेढ़ी नदी में डूबने से मजदूर की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 20 Aug 2026 11:47 PM IST
विज्ञापन
दुर्जनपुर घाट। तरबगंज के धौरहरा घाट स्थित झामपुरवा निवासी लल्लू राम (50) की टेढ़ी नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने अनीता बताया कि उनके पति बुधवार सुबह गौहानी गांव के समीप टेढ़ी नदी के घटहिन घाट के पास शौच के लिए गए थे। काफी देर तक नहीं लौटे तो तलाश शुरू की गई। मगर उनकी कोई जानकारी नहीं मिली। बृहस्पतिवार सुबह मछुआरों ने जलकुंभी में शव फंसा देखा। मौके पर पहुंचे परिजनों ने लल्लू राम का शव नदी से निकाला। पत्नी ने आशंका जताई है कि पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चले गए और डूबकर मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के परिवार में पत्नी, बेटी करीना व दो बेटे मुकेश और अर्जुन हैं। (संवाद)
विज्ञापन