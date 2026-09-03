Gonda News: जेई ने लगाया बंधक बनाने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 03 Sep 2026 11:09 PM IST
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गोंडा। परसपुर बिजली उपकेंद्र के जेई विद्यासागर ने थाने में तहरीर देकर बताया कि बृहस्पतिवार को वह टीम के साथ भानदासपुरवा राजापुर में बिजली बिल की वसूली करने गए थे। बकायेदारी पर कुछ कनेक्शन काटे गए। इसी बीच कुछ लोग आए और अभद्रता करते हुए टीम को बंधक बना लिया। बाइक की चाबी छीन ली। काटे गए कनेक्शन को जबरन जुड़वा लिया। थानाध्यक्ष कमल शंकर चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच कराई जा रही है। (संवाद)
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