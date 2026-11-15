Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Indigenous products showcased at the festival

Gonda News: महोत्सव में सजे स्वदेशी उत्पाद

Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Indigenous products showcased at the festival
गोंडा के गांधी पार्क टाउन हाॅल परिसर में आयोजित खादी महोत्सव में कपड़े पसंद करते लोग।
गोंडा। गांधी पार्क में रविवार को 10 दिवसीय खादी व ग्रामोद्योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। यहां खादी के कपड़ों से लेकर चूरन की गोलियों और प्रतापगढ़ के आंवले तक के उत्पाद आकर्षण का केंद्र बने हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से उद्यमी अपने उत्पादों के साथ पहुंचे हैं। पहले दिन खरीदारों की संख्या कम रही और उद्यमी दुकानें सजाने में जुटे नजर आए।
विज्ञापन


कानपुर के शुक्लागंज से आए संतोष कुमार चूरन की गोलियों की बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान की एक कंपनी में इनका उत्पादन होता है। वह स्थानीय स्तर पर लोगों को उत्पादों की जानकारी देकर बिक्री करते हैं। श्री गांधी आश्रम सुभाषनगर के चंद्रमणि सिंह ने बताया कि महोत्सव में खादी के कपड़े किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। सदरी, गमछा समेत कई उत्पाद रखे गए हैं। इन पर 25 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
विज्ञापन


जिले के उद्यमी कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि उनके स्टॉल पर कुर्ता-पायजामा, सदरी और ब्लेजर समेत खादी के कपड़े उपलब्ध हैं। इनकी कीमत 350 से 2100 रुपये तक है। वह कच्चा माल देकर बाराबंकी और सीतापुर में कपड़े तैयार कराते हैं। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगने वाली खादी व ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों में बिक्री करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिक्षेत्रीय खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि महोत्सव में खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही आधुनिक चरखे की जानकारी भी दी जा रही है। विभिन्न जिलों के उद्यमी अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से महोत्सव में पहुंचकर स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और उद्यमियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed