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Gonda News: आज व कल होगा 2397 प्रतिमाओं का विसर्जन

Mon, 19 Oct 2026 10:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 19 Oct 2026 10:59 PM IST
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Immersion of 2,397 idols will take place today and tomorrow
गोंडा। जिले में मंगलवार और बुधवार को होने वाले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में स्थापित 2397 प्रतिमाओं का दो दिन में विसर्जन कराया जाएगा।
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डीएम प्रियंका निरंजन ने बताया कि अफसरों की टीम ने विसर्जन स्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। घाटों पर नाव, गोताखोर और प्रकाश की व्यवस्था की गई है। तैयारियों की निगरानी के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है।
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एसपी अभिषेक ने बताया कि शोभायात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। डीजे निर्धारित मानक के अनुसार बजाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को लगातार भ्रमण कर स्थिति पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुर्गापूजा समितियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
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बदला रहेगा यातायात
विसर्जन शोभायात्रा निकलने के दौरान शहर में बहराइच रोड, बलरामपुर व उतरौला रोड से भारी वाहनों का आगमन बंद रहेगा। इसके लिए अलग-अलग स्थानों पर पुलिस पिकेट लगाई जाएगी। सीओ दधिबल तिवारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त लखनऊ रोड व अयोध्या रोड पर भी यातायात नियंत्रित किया जाएगा।
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