Gonda News: एचपीवी टीकाकरण में गोंडा ने लक्ष्य को पार किया

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सीएचसी खरगूपुर 103.02 प्रतिशत कवरेज के साथ जिले में सबसे आगे है। यहां 3,344 के लक्ष्य के सापेक्ष 3,445 किशोरियों को टीका लगाया गया। बभनजोत में 102.40, मुजेहना में 100.79 और मनकापुर में 100.77 प्रतिशत कवरेज दर्ज किया गया। इसके अलावा काजीदेवर में 100.61, कटरा बाजार में 100.56, वजीरगंज में 100.51, बेलसर में 100.49, तरबगंज में 100.37, पंडरी कृपाल में 100.30 और नवाबगंज में 100.19 प्रतिशत टीकाकरण हुआ। छपिया में भी लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत टीकाकरण दर्ज किया गया। सीएमओ डॉ. संतलाल पटेल ने बताया कि जिले में एचपीवी टीकाकरण की स्थिति बेहतर है। इसकी नियमित निगरानी की जा रही है।पांच ब्लॉक अभी 100 प्रतिशत से पीछेजिले के पांच ब्लॉक अभी लक्ष्य का 100 प्रतिशत टीकाकरण पूरा नहीं कर सके हैं। करनैलगंज में 99.30, परसपुर में 99.36, हलधरमऊ में 99.37, नगर क्षेत्र में 99.19 और इटियाथोक में 98.72 प्रतिशत कवरेज रहा। इनमें इटियाथोक का कवरेज सबसे कम है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. जीएम चिश्ती ने बताया कि लक्ष्य से पीछे रहने वाले ब्लॉकों की निगरानी की जा रही है। संबंधित अधीक्षकों को माइक्रोप्लान नए सिरे से तैयार कर शेष किशोरियों का टीकाकरण पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।भविष्य के संक्रमण से बचाव में मददगारबेलसर सीएचसी की ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक वंदना सिंह ने बताया कि एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण सर्वाइकल कैंसर से जुड़े प्रमुख जोखिमों में शामिल है। किशोरावस्था में एचपीवी टीकाकरण भविष्य में संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। ऐसे में लक्ष्य से अधिक किशोरियों का टीकाकरण स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।