यूपी: एशिया कप जीतकर लौटे लक्ष्य रायचंदानी का भव्य स्वागत, घर पहुंचकर नेताओं ने खिलाई मिठाई

पाकिस्तान को हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के गृह जनपद पहुंचने पर जश्न का माहौल रहा। शहर के गुड्डूमल चौराहे के पास स्थित उनके आवास पर भाजपा और सपा के नेताओं ने पहुंचकर मिठाई खिलाई और सम्मानित कर बधाई दी। इससे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर भाजपा नेता शुभम अवस्थी ने लक्ष्य के पिता राजेश रायचंदानी, माता लक्ष्मी रायचंदानी के साथ उनका स्वागत किया।

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