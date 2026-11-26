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मंडल मुख्यालय के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम से पहले जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से महाविद्यालयों, आईटीआई और तकनीकी संस्थानों को टैबलेट सौंपे गए। जिलावार आपूर्ति के तहत गोंडा को 33,200, बहराइच को 7,400, बलरामपुर को 5,100 और श्रावस्ती को 1,100 टैबलेट मिले हैं। इस दौरान सीआरओ रिंकी जायसवाल, जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह और बीएसए अमित कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।एलबीएस पीजी कॉलेज में टैबलेट वितरण और मैपिंग के दौरान डाटा लॉक होने की समस्या सामने आई। छात्र अनिल कुमार ने बताया कि उनका डाटा लॉक होने के कारण विश्वविद्यालय जाने को कहा जा रहा है। अतुल कुमार दूबे और अरशद आलम भी इसी समस्या से परेशान हैं। अरशद का कहना है कि वह वर्ष 2023 में ही उत्तीर्ण हो चुके हैं लेकिन सूची में नाम होने के बावजूद टैबलेट नहीं मिला।कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्रो. जितेंद्र सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों का डाटा दो जगह दर्ज होने से लॉक हो गया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय को कई बार पत्र लिखा गया लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब कॉलेज स्तर पर ही शिकायतों के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. रामचंद्र के स्तर से संस्थानों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।