Gonda News: रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा से महिलाओं में खुशी

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हाथों में बैग व मिठाई का झोला लिए महिलाएं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों में सवार होती नजर आईं। बस अड्डे पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच एआरएम आयुष भटनागर अपनी टीम के साथ व्यवस्थाएं संभालते नजर आए। उन्होंने बसों को व्यवस्थित ढंग से रवाना कराने के साथ ही परिचालकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि महिला यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।आवास विकास निवासी अनीता ने बताया कि उन्हें रक्षाबंधन पर सुल्तानपुर स्थित मायके जाना है। सरकार की ओर से मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने से राहत मिली है। यह महिलाओं के लिए खुशी और सम्मान की बात है। वहीं, रश्मि गुप्ता ने उत्साह जताते हुए कहा कि मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ महिला के साथ यात्रा कर रहे एक पुरुष सहयात्री को भी मिल रहा है। इससे उन्हें पति के साथ मायके जाने में आर्थिक राहत मिली है। बस अड्डे पर अन्य महिला यात्रियों में भी मुफ्त यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा बृहस्पतिवार सुबह छह बजे से शुरू कर दी गई है। महिला यात्री के साथ एक पुरुष सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यात्री 8726005910 पर संपर्क कर सकते हैं।आयुष भटनागर, एआरएम, रोडवेज