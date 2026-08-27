फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Free bus travel on Raksha Bandhan brings joy to women

Gonda News: रक्षाबंधन पर मुफ्त बस यात्रा से महिलाओं में खुशी

Thu, 27 Aug 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 27 Aug 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Free bus travel on Raksha Bandhan brings joy to women
गोंडा डिपो में बस में सवार होतीं यात्री। संवाद
गोंडा। रक्षाबंधन पर सरकार की ओर से महिलाओं को दी गई मुफ्त बस यात्रा की सौगात का उत्साह बृहस्पतिवार को रोडवेज बस अड्डे पर साफ दिखाई दिया। सुबह छह बजे से मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू होते ही मायके जाने वाली बहनों की भीड़ बस अड्डे पर उमड़ पड़ी।
विज्ञापन

हाथों में बैग व मिठाई का झोला लिए महिलाएं अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों में सवार होती नजर आईं। बस अड्डे पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बीच एआरएम आयुष भटनागर अपनी टीम के साथ व्यवस्थाएं संभालते नजर आए। उन्होंने बसों को व्यवस्थित ढंग से रवाना कराने के साथ ही परिचालकों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि महिला यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन

आवास विकास निवासी अनीता ने बताया कि उन्हें रक्षाबंधन पर सुल्तानपुर स्थित मायके जाना है। सरकार की ओर से मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलने से राहत मिली है। यह महिलाओं के लिए खुशी और सम्मान की बात है। वहीं, रश्मि गुप्ता ने उत्साह जताते हुए कहा कि मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ महिला के साथ यात्रा कर रहे एक पुरुष सहयात्री को भी मिल रहा है। इससे उन्हें पति के साथ मायके जाने में आर्थिक राहत मिली है। बस अड्डे पर अन्य महिला यात्रियों में भी मुफ्त यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

यात्रियों की सुविधा के लिए किए गए इंतजाम
रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा बृहस्पतिवार सुबह छह बजे से शुरू कर दी गई है। महिला यात्री के साथ एक पुरुष सहयात्री को भी मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यात्री 8726005910 पर संपर्क कर सकते हैं।
आयुष भटनागर, एआरएम, रोडवेज

गोंडा डिपो में बस में सवार होतीं यात्री। संवाद

गोंडा डिपो में बस में सवार होतीं यात्री। संवाद

गोंडा डिपो में बस में सवार होतीं यात्री। संवाद

गोंडा डिपो में बस में सवार होतीं यात्री। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed