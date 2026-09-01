Gonda News: सराफा दुकान से पांच किलो चांदी के जेवर चोरी

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कनकपुर गांव निवासी अजय कुमार सोनी की कटरा शिवदयालगंज तिराहे पर सराफा की दुकान है। उन्होंने बताया कि दुकान में इन दिनों मरम्मत का काम चल रहा है। इस कारण वह दुकान के सामने अस्थायी रूप से सराफा का कारोबार कर रहे हैं। सोमवार शाम दुकान बंद करने के बाद वह घर चले गए थे। मंगलवार सुबह दुकान पहुंचे तो शटर का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी खुली थी।बिछिया, ब्रेसलेट, चेन, अंगूठियां, गुल्ली-ताबीज समेत करीब पांच किलो चांदी के जेवर चोरी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सरयू घाट चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रभारी थानाध्यक्ष विश्वास चतुर्वेदी ने बताया कि दुकानदार की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना के खुलासे का प्रयास किया जा रहा है।