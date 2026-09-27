Gonda News: सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के मामले में एफआईआर

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तहरीर में आरोप लगाया कि पूर्वजों की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर दूसरे पक्ष से विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। इसी विवाद के बीच किसी असामाजिक तत्व ने फेसबुक पर बनाए गए एक ग्रुप के माध्यम से उनके और परिवार के सदस्यों के संबंध में अमर्यादित और अपमानजनक पोस्ट प्रसारित की। सीओ सिटी योगेंद्र सिंह ने बताया कि साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। निरीक्षक सत्यप्रकाश यादव को जांच सौंपी गई है। (संवाद)

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गोंडा। फेसबुक पर आपत्तिजनक व भ्रामक पोस्ट किए जाने के मामले में साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता रवि कुमार सिंह के अनुसार वह वर्ष 2023 में जिला न्यायालय गोंडा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद शासन की ओर से उन्हें विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक जुलाई 2024 से दो अगस्त 2025 तक कार्य किया। वह मूल रूप से वजीरगंज थाना क्षेत्र के ढोढि़यापारा गांव के निवासी हैं और वर्तमान में गोंडा शहर के छेदीपुरवा में रह रहे हैं।