फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Farmer injured in bull attack dies

Gonda News: सांड़ के हमले से घायल किसान की मौत

Mon, 19 Oct 2026 11:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Mon, 19 Oct 2026 11:01 PM IST
विज्ञापन
Farmer injured in bull attack dies
रामप्रसाद ओझा। फाइल फोटो 
इटियाथोक/बालपुर। सांड़ के हमले में घायल किसान राम प्रसाद ओझा (42) की शनिवार रात घर में मौत हो गई। इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया था। रविवार को परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। उधर, बालपुर क्षेत्र में सांड़ के हमले से दो दिन में 12 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
विज्ञापन

करुआपारा निवासी शुभम ओझा ने बताया कि उनके पिता राम प्रसाद सोमवार को इटियाथोक बाजार गए थे। थाने के सामने पैदल जाते समय सांड़ ने उन पर हमला कर दिया था। उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान रेफर किया गया। इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया था। शनिवार रात उनकी मौत हो गई। परिवार में पत्नी कमलावती, मां नीलम देवी, बेटे शुभम और शिवम तथा बेटियां शुभी और अभी हैं। एसओ इटियाथोक गौरव सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं मिली है।
विज्ञापन

बालपुर, बालपुर हजारी और फतेहपुर सहित आसपास के गांवों में एक सांड़ के हमले से ग्रामीण परेशान हैं। दो दिन में उमाशंकर, सुघर देवी, शिवपूजन, सचिन, राजकुमार, नथुनी, शिवदयाल, बच्चा राम, संदीप और रमा कला समेत 12 लोग घायल हो चुके हैं। उमाशंकर और सुघर देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है। ग्राम प्रशासक आशा धर्मपाल सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी बीडीओ को दी गई है। खंड विकास अधिकारी देव नायक सिंह ने कहा कि सांड़ को जल्द पकड़वाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed