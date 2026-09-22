Gonda News: सीएमएस कार्यालय में गिरी फाल्स सीलिंग

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गोंडा। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में सोमवार को सीएमएस कार्यालय परिसर की फाल्स सीलिंग अचानक भरभराकर गिरने लगी। गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। सीएमएस कार्यालय परिसर में वर्षों पहले रंगरोगन कराया गया था। फाल्स सीलिंग का काम भी हुआ था। सीएमएस डॉ. अनिल तिवारी ने बताया कि प्रधानाचार्य को जानकारी दे दी गई है। जल्द ही मरम्मत कार्य कराया जाएगा। (संवाद)